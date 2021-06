Pedido de perdão inusitado atrai curiosos e acaba surtindo efeito desejado

Um pedido de reconciliação inusitado chamou a atenção de dezenas de pessoas que passavam por uma rua do centro da cidade de Picos, no Piauí na manhã desta quarta-feira (9). Um homem decidiu fazer uma declaração pública de amor para convencer a ex-namorada a aceitá-lo de volta. Vestido de apicultor em cima de um carro de som, e com um buquê de flores à tira-colo, ele assumiu as traições e pediu uma nova chance.

“Me dá só mais essa chance. Tô aqui te esperando. Vou te provar o amor que tenho por você. Volte para minha colmeia, minha vida. Eu te prometo que nunca mais vou errar”, disse ele. Após o questioná-lo diversas vezes se ele continuaria fazendo as mesmas coisas, Letícia acabou aceitando e os dois trocaram abraços e beijos.

"Tu vai continuar fazendo o que fazia comigo? Eu já te perdoei várias vezes e tu sempre faz a mesma coisa", diz a mulher. O homem então contesta: "Temos que ter oportunidade para consertar os nossos erros. Pense no nosso amor."

Sem muito mulher cede aos pedidos e vai ao encontro do amado, sob os aplusos da plateia. Diversas pessoas então entoam pedidos para que os dois voltem. Em vídeos publicados nas redes sociais, um usuário mostra que a mulher deixou a agência na garupa da moto do homem.

agr pouco em Picos, nossos jay-z e beyonce pic.twitter.com/AgPQeNWWrI — Frank Badyours (Taylor's Version) (@sadredcommie) June 9, 2021

Apesar da repercussão de Letícia e Ítalo nas redes sociais, muita gente duvidou que as cenas fossem de verdade. Alguns usuários questionaram se o romance, na verdade, não seria uma ação de marketing para o Dia dos Namorados na cidade.