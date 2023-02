Pedestre encontra granada com alto poder de destruição na porta de condomínio

Na manhã da última quinta-feira (23), uma granada com alto poder de destruição foi encontrada por um pedestre que passava pela rua na porta de um condomínio residencial.

O esquadrão de bombas do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) foi acionado e conseguiu desativar o artefato. O caso aconteceu em em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital goiana.

Segundo a corporação, após a análise do material com o uso de raio-x, foi realizada sua contenção e detonação controlada. De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), trata-se de um artefato antigo. Até o momento, não se sabe a origem da granada.

(Luciana Carvalho, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora em OLiberal.com).