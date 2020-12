Pastor diz que vacina chinesa ‘tem até HIV’ e defende Bolsonaro; assista

Circula pela internet um vídeo onde o pastor Davi Goes, líder do Ministério Canaã, em Fortaleza (CE), afirma que a vacina chinesa Coronavac, contra a Covid-19, “tem até HIV dentro” e atinge o DNA de quem tomar.

“Você não vai sentir nada, mas depois de um tempo, doenças aparecerão. Muitas pessoas vão morrer de câncer achando que foi porque comeu algumas coisa, porque era hereditário, mas na verdade é por causa da vacina”.

O pastor é defensor ferrenho do presidente Jair Bolsonaro. “Você, concordando comigo ou não, tem um presidente doido aí dizendo que no Brasil não vai ser obrigado ninguém tomar, porque se fosse outro, dizia que vai todo mundo tomar. Já que ‘tá’ vindo a vacina, não me obrigue a tomar, eu tomo se eu quiser, porque eu não tenho coragem de tomar uma vacina que vem da China, o país de origem do vírus. É loucura”.

O pastor afirma também que ouviu as informações de um cientista francês e que ele teria dito que “até HIV tem dentro dela (a vacina)”

