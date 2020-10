Pastor da Assembleia de Deus é flagrado apalpando a bunda de ‘amante’

O pastor presidente da Assembleia de Deus Missões, Antônio Dionizio, de 70 anos, foi flagrado passando a mão na bunda da “amante”, em Campo Grande (MS) . Um vídeo publicado nas redes sociais mostra o momento em que o líder da congregação evangélica aperta as nádegas daquela que seria sua atual namorada e ainda dá uns tapinhas.

A mulher que aparece no vídeo sendo "apalpada" é ex-funcionária da igreja e do gabinete do vereador Junior Longo (PSDB), candidato à reeleição em Campo Grande e apoiado tanto por Dionizio como pela alta cúpula da igreja - inclusive seu pai, o também pastor, Elias Longo. Ela foi exonerada do cargo de assistente parlamentar na Câmara Municipal em 2017

O vídeo repercutiu nas redes sociais e causou uma enorme revolta entre os fiéis da igreja, que na noite da última segunda-feira (19) tomaram a vez após o culto e se manifestaram contra o pastor.

Em determinado é possível ouvir o desabafo de uma mulher que fala no altar. Ela relatou o que adolescentes lhe perguntaram: “Tia a senhora viu o vídeo que tá rolando? Como o nosso pastor está passando a mão na bunda da menina? me desculpem falar isso!”, disse a mulher em tom de desabafo.

Pastor alega que vídeo foi forjado

Ouvido pela reportagem do portal MS Notícias, o Pastor Dionizio, contou que no momento certo vai se pronunciar. "Deixa passar todo esse teatro que foi criado, desenhado e está sendo executado, compartilhado, curtido por aí", disse. E ainda completou: "Eu tenho quase 50 anos de ministério, já vivi e passei por situações que só mesmo Deus para me sustentar e me manter de pé", avaliou.

Sobre o vídeo, se reservou a dizer o seguinte: "Quando uma pessoa contrata um profissional para fazer um tipo de serviço deste, com certeza boas intenções ele não tem e está disposto a fazer o que tiver que fazer para conseguir o seu objetivo. Neste caso, infelizmente é a destruição do meu ministério que tanto amo, zelo e prezo", rebateu. O pastor prosseguiu: "Eu não sou um ator eu sou um pastor, eu não sei armar, arquitetar planejar algo contra meu irmão, mas eu sei orar", afirmou. O pastor relatou que se fosse um simples vídeo não teria esse sucesso todo, então logo entraram em ação.

Segundo o pastor, o vídeo já foi mandado para a perícia e as medidas judiciais cabíveis serão tomadas. O pastor foi questionado se a funcionária que era responsável pela comunicação da igreja era sua namorada, ele afirmou: "Não, nunca foi".

Segundo informações obtidas pela reportagem, o filho do pastor, Elizeu Dionizio e a ex-mulher Elizabeth de Souza da Silva, estariam fazendo de tudo para acabar com o ministério. O filho teria rompido com a ADM nas eleições passadas, onde ele não recebeu o apoio e decidiu sair. Outro motivo seria o apoio da igreja para o candidato à reeleição, vereador Junior Longo.

A ex-mulher teria acusado não só uma, mas várias mulheres que se aproximavam do pastor, dizendo nos bastidores que seriam amantes de Dionizio. Uma das acusadas revelou, que desde que trabalhou na igreja, a sua vida virou um verdadeiro inferno. Elizabeth teria perseguido e caluniado a mulher por diversas vezes, e não sossegou até o momento em que ela pediu para sair das atividades da igreja.

Questionado sobre o envolvimento da ex-mulher, o pastor disse. "Olha, eu uso sempre um ditado que diz, cada um só da o que tem. Eu posso responder por mim, até porque nunca foi meu perfil e nunca você vai me ver falando mal de a ou b", defendeu. Antônio Dionizio ainda usou um versículo bíblico para responder se ele acreditava que a ex-mulher e seu filho querem acabar com seu ministério. "Mas te digo que aquele que habita no esconderijo do altíssimo à sombra do onipotente descansará", reproduziu.