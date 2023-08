Passagem cancelada? veja como solicitar voucher de reembolso da 123 milhas

Clientes da Agência 123 Milhas foram pegos de suspresa com a informação de cancelamento de pacotes e a emissão de passagens da linha promocional na última sexta-feira (18). A medida afetou diretamente os clientes que já estavam com embarques previstos entre os meses de setembro a dezembro de 2023. A prática unilateral é considerada abusiva e como medida paleativa, a 123 milhas está emitindo voucher de reembolso.

De acordo com a agência, por meio de nota, os vouchers serão repassados acrescidos de correção monetária de 150% do CDI, acima da inflação e dos juros de mercado, para compra de quaisquer passagens, hotéis e pacotes. Veja como solicitar voucher de reemolso.

VEJA MAIS

Onde solicitar os vouchers da 123 Milhas?

Os consumidores que tiveram as passagens e pacotes cancelados pela 123 Milhas deve entrar em contato direto, por meio dos canais oficiais:

- Acesse www.123milhas.com ou www.123milhas.com.br;

- Siga até a aba "Promo 123";

- Clique em solicitar voucher;

- Escolha entre as opções: cancelamento - reembolso - alterações no meu voo - estado do meu pedido;

- Explique a situação nos ícones sugeridos;

- Repasse os dados e pronto.

Outra opção é entrar em contato pelo WhatsApp (31) 99397-0210.

Até quando o voucher ficará disponível?

Os vouchers recebidos pelos clientes da linha "Promo" poderão ser utilizados em até 36 meses a partir da data de solicitação.

Como denúnciar a 123 Milhas?

Os consumidores que se sentirem lesados poderão fazer registro na plataforma consumidor.gov.br.