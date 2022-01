Passageiro espirra e outro deixa 'aviso de covid' em banco de ônibus

Um aviso escrito e pregado em um banco de ônibus chamou a atenção em um ônibus em Praia Grande, no litoral de São Paulo: "Um moço estava espirrando nesses assentos (Covid). Não sente-se (Covid)". O registro foi feito nesta quarta-feira (12). As informações são do G1 nacional.

Segundo o médico infectologista Leonardo Weissmann, do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, e diretor da Sociedade Brasileira de Infectologia, só há risco de se sentar em um local onde alguém espirrou se o passageiro encostar a mão na poltrona que teve contato com uma eventual gotícula de saliva de alguém infectado, e depois levar até alguma mucosa, presente no nariz, boca ou olho.

O homem que fez o registro fotográfico, e prefere não se identificar, contou ter visto um passageiro espirrando, sentado no fundo do ônibus.

"Depois, ele desceu, e uma outra pessoa escreveu isso e colocou no banco, para alertar as outras pessoas, para não sentarem", explica. Dos cerca de dez passageiros que estavam no veículo, ninguém havia se sentado naquele lugar.

"Achei bacana [o aviso]. Mesmo os outros tossindo e tendo sintomas, as pessoas não passam álcool em gel na mão, e as empresas também não fazem a higienização direto, só uma vez por dia, que eu saiba. O cara fez a parte dele, de não sentar no local, e ainda colocou um aviso para alertar as outras pessoas que poderiam, eventualmente, sentar ali e pegar Covid, caso o passageiro tivesse", disse.