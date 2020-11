Passageiro é esfaqueado por motorista de ônibus por não usar máscara

Um passageiro foi esfaqueado por um motorista de ônibus e está em estado grave. A agressão teria sido motivada pelo fato de o passageiro não estar usando a máscara de proteção. A vítima foi levada para o hospital e o agressor fugiu.

O crime aconteceu por volta das 19h de domingo, em Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com relato de testemunhas, Rafael de Assis Silva, de 31 anos, foi agredido após uma discussão com o rodoviário.

Segundo relato dos policiais militares que participaram da ocorrência, o passageiro e o motorista estavam no coletivo que fazia o trajeto Apolo III — Fazenda dos Mineiros, na linha 040. Ainda segundo os PMs, o motorista teria pedido que o rapaz utilizasse o acessório de proteção, mas o mesmo não teria obedecido, dando início a uma discussão que acabou na agressão.