Partida de futebol é interrompida para criminosos matarem jogador

Com muitas testemunhas, criminosos interromperam uma partida de futebol em uma arena de esporte amador e mataram um jogador. O crime aconteceu no último sábado (25), em Fortaleza (CE), e foi destaque no jornal O Povo.

Moradores afirmam que, no momento do crime, muitas pessoas estavam na arena e houve correria. A vítima, que não foi identificada, era conhecida na área e teria o costume de ir jogar futebol.