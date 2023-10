Paraense está entre as vítimas das enchentes no Vale do Taquari (RS)

A paraense Maria da Conceição Alves da Silva, 50 anos, natural de Bragança, na região do Salgado paraense, é uma das 50 vítimas mortas durante as enchentes que atingiram o Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, no início de setembro. No dia 5 daquele mês, ela morreu no momento em que estava sendo resgatada pelo telhado de sua casa, em Lajeado. Maria caiu de uma altura de 20 metros sobre o rio após o cabo que a transportava de helicóptero se romper. O corpo dela foi velado em uma capela ecumênica, em Lajeado, no dia 6 de setembro, e cremado em Venâncio Aires, no mesmo dia.

A vítima, considerada cozinheira de mão cheia, era casada com o caminhoneiro gaúcho Milton Silva, o “Presença”. Ambos se conheceram durante uma das viagens feitas pelo homem ao Norte do país. Em 2004, a paraense adotou o RS como lar. Ela deixou quatro filhos ainda do primeiro relacionamento.

No próximo dia 17 de outubro, Maria e Milton completariam quatro anos do matrimônio oficial. Mas, a tragédia que assolou o Vale do Taquari chegou ao lar da família, impedindo a comemoração. Por conta das inundações, os dois estavam sobre o telhado à espera do resgate.

Presença indicou a esposa para o primeiro salvamento quando o helicóptero se aproximou. O cabo de aço que sustentava Maria e o sargento da Brigada Militar, Tiago Augusto Bastiani, sobre o Rio Taquari se rompeu e os dois caíram na água, de uma altura de cerca de 20 metros. O militar se feriu gravemente e, depois de ser internado com inúmeras fraturas, teve alta e já está em casa. Já a paraense não resistiu à queda.

“Entreguei a minha esposa viva e me devolveram morta. É um dano irrecuperável. Destruíram a minha vida. Me tiraram o direito de ser feliz”, lamentou o caminhoneiro.