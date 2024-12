Pará terá, até a COP 30, Centro de Inovação e Pesquisa de bioativos da Natura; veja

São Paulo - A presença da Natura no Pará completou 10 anos em 2024 com o Ecoparque de Benevides, complexo industrial localizado na região metropolitana de Belém. Desde a sua inauguração, em 2014, a fábrica tem sido o elo entre a companhia e a sociobioeconomia amazônica, destacando-se por suas contribuições em pesquisas inéditas de bioativos, práticas industriais sustentáveis e desenvolvimento de produtos a partir da bioinovação. E, para ampliar a presença no Estado, o CEO da Natura, João Paulo Ferreira, anunciou, durante um evento de confraternização com jornalistas e influenciadores nesta quarta-feira (11) que a Natura abrirá, até a COP 30, um Centro de Inovação e Pesquisa de biotivos no Pará.

"O local vai servir de polo de inovação da biodiversidade, que é uma das vocações desse país. Ano que vem teremos muitas coisas no Pará e temos certeza que o Brasil tem todas condições de liderar mundialmente a transição oclimática e a economia de baixo carbono", disse João Paulo Ferreira.

O CEO da gigante dos cosméticos anunciou também que foi antecipada a meta de zerar as emissões de carbono nos escopos 1 e 2 até 2030. Ele destacou que, desde 2007, a Natura trabalha na compensação de carbono por meio da geração de créditos, sendo pioneira no setor industrial com um programa de integridade para essa finalidade. “A sustentabilidade, por si só, não basta. Sustentar o mundo como está não resolve os desafios que enfrentamos. Precisamos restaurar, inovar e regenerar”, finalizou João Paulo.