Pará será representado na Brazil Conference 2024, em Boston

O Pará será representado no Brazil Conference 2024, que acontece na cidade de Boston, nos Estados Unidos, nos dias 6 e 7 de abril deste ano pelo empreendedor social Renato Rosas, fundador e presidente da Organização Comunitária de Adesão Social (OCAS) e líder no Pará do G10 Favelas (Bloco de líderes e empreendedores de impacto social das favelas).

O evento é realizado por estudantes, pesquisadores e professores das universidades de Harvard e do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), e reúne personalidades brasileiras como os cantores Ivete Sangalo e Jorge Aragão; os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso e Luiz Fux; a ministra do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Vera Lúcia Araújo; Joana Guimarães, primeira mulher negra eleita reitora de uma universidade federal; os apresentadores Regina Casé, Luciano Huck e Dr. Dráuzio Varela; a ministra de Povos Indígenas Sônia Guajajara; entre outros.

“As favelas fazem parte da solução e não do problema do Brasil. Quando se trata de buscar alternativas para as melhorias, as favelas precisam, cada vez mais, estarem nesses espaços de discussão para que haja uma construção justa e igualitária”, afirma Gilson Rodrigues, fundador e presidente do G10, que será palestrante na conferência.

Renato Rosas vai apresentar no Brazil Conference os quatro projetos desenvolvidos pela OCAS: o “Jungle Boat”, que conecta passageiros a 10 mulheres condutoras de barcos que realizam travessias para a ilha do Combu; “Yacy”, que oferece capacitação para mulheres empreendedoras da periferia; o “Fitozônia”, que investe na produção de um sabonete vegano feito por 35 mulheres da cidade de Viseu; e o “H2Ocas”, que é um filtro potente que elimina impurezas e possibilita o consumo da água dos rios.