Para conseguir R$ 2 mil, jovem forja o próprio sequestro

Um jovem de 24 anos é acusado de forjar o próprio sequestro em Brasília. De acordo com as investigações, o objetivo dele era enganar a família para conseguir R$ 2 mil. As informações são do Portal do Holanda.

Um amigo dele é suspeito de ajudá-lo a arquitetar o crime. Eles chegaram a enviar um vídeo para a família que mostra a suposta vítima sendo agredida. Nas imagens, o falso sequestrador ainda aparece armado com uma faca.

A polícia iniciou as investigações e os dois acabaram confessando o caso. Ambos foram detidos e vão responder por extorsão majorada. A pena é de até 15 anos.