Pane elétrica causa incêndio em trem e deixa passageiros em desespero em SP; veja

Na noite da última segunda-feira (14), um incêndio foi registrado em um trem da Linha 9-Esmeralda, próximo à estação Granja Julieta, na Zona Sul de São Paulo. O incidente, que ocorreu devido a uma falha elétrica, gerou um princípio de incêndio que foi rapidamente controlado.

Em um vídeo que circula pelas redes sociais é possível ver o desespero dos passageiros que estavam no trem no momento do incidente. Na gravação é possível ouvir um homem pedindo para que as pessoas não toquem nos ferros da locomotiva, para não serem vítimas de algum tipo de descarga elétrica. Veja;

Os passageiros foram evacuados com segurança e transferidos para outro transporte. A concessionária ViaMobilidade, responsável pela operação da linha, informou que o incêndio ocorreu próximo a um dos pantógrafos, equipamento utilizado para captar energia elétrica, e que felizmente não houve feridos. A operação está temporariamente em via única entre as estações Granja Julieta e Morumbi, resultando em intervalos maiores.

Até o momento, não há confirmação sobre o que teria causado a falha. Segundo a ViaMobilidade, o episódio "passará por uma apuração detalhada para definir as causas da ocorrência"

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)