Pandemia: nascimentos caem 24% em 2021 no Brasil

A crise econômica e sanitária, devido à pandemia de covid-19, afetou as famílias brasileiras em outro ponto: a gestação. Os nascimentos caíram 24% nos primeiros dois meses de 2021 no Brasil, segundo dados da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais (Arpen) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A queda coincide com os nove meses após o início da crise econômica e sanitária causada pela pandemia.

Cartórios registraram pouco mais de 336,7 mil nascimentos neste ano, contra 443,3 mil nascimentos no mesmo período do ano passado. Esse é o mais baixo registro para os dois meses desde 2003, início da série histórica do IBGE.