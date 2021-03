Pai é preso suspeito de agredir e manter filho de 6 anos em jaula

Um homem de 31 anos foi preso na noite do último domingo (14) acusado de espancar o próprio filho, de apenas seis anos, e trancá-lo dentro de uma jaula. A Polícia Militar recebeu a informação por meio de uma denúncia anônima e foi até o endereço, onde comprovou a violência praticada contra a criança, encontrada com marcas de espancamento e seminua. Testemunhas relataram que o menino foi agredido com um cabo USB após o pai brigar com a esposa.

O caso ocorreu na área da Estrutural, no Distrito Federal. Vizinhos que presenciaram a cena contaram que a criança foi arrastada no chão e deixada na caçamba de um veículo, que é equipada com uma jaula. Quando os militares chegaram e se aproximaram do automóvel, viram o menino preso e perguntaram o que havia acontecido. "Meu pai bateu em mim com um chicote", disse a criança. Em seguida, ele virou e mostrou as marcas dos machucados.

O agressor foi preso em flagrante e levado para a 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul.O crime é investigado como lesão corporal e violência doméstica.