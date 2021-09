Pai é preso após jogar filho do 11º andar de prédio para se vingar da ex

Um homem resolveu se vingar da ex-mulher, que se recusou a reatar o relacionamento, matando o filho que eles tinham juntos, um menino de 10 anos. A criança foi asfixiada e jogada do 11º andar de um prédio na zona leste de São Paulo, em junho deste ano. O homem, identificado como Celestine Anyaso, foi preso nesta quinta-feira (16). As informações são do portal R7.

Após passar meses sendo procurado pela mãe do menino, que assumiu as buscas por conta própria, o homem foi localizado nesta quinta-feira. A mulher acionou a polícia e o nigeriano foi preso e encaminhado para o 8º distrito policial. Ele será transferido para uma penitenciária posteriormente.

Entenda o caso

O homem e a mãe da vítima viveram um relacionamento há cerca 11 anos, quando ela engravidou. A contragosto, o nigeriano registrou o menino Hamilton.

Pouco tempo depois do nascimento do menino, Celestine foi preso por tráfico internacional de drogas. Ele ficou 10 anos preso, sem contato com a mulher e filho.

Em janeiro deste ano, o homem foi solto e procurou a mulher, dizendo querer restabelecer laços com Hamilton. Em junho, a mãe deixou que a criança passasse um final de semana com o pai.

No entanto, após deixar o menino no apartamento do pai, a mulher, que não teve o nome divulgado, recebeu um telefonema de um amigo do nigeriano dizendo que a criança passou mal e foi encaminhada ao hospital, onde morreu.

O homem foi detido e ouvido pelas autoridades, dizendo que estava no apartamento, quando ouviu um barulho no quarto. Ainda segundo o depoimento, quando Celestine entrou no cômodo, Hamilton estava sentado na janela, com as pernas do lado de fora.

O pai contou que o filho teria pedido desculpas e se jogado. Preliminarmente, o caso foi registrado como suicídio e Celestine foi liberado da delegacia. Desde então, o homem não foi mais visto pela mãe da vítima.

No entanto, após o crime, o apartamento passou por perícia e a criança por exames necroscópicos. Depois de um mês, o laudo apontou vestígios de sangue no apartamento. Ainda, revelou que a criança morreu por asfixia mecânica antes da queda.

O homem fugiu por ser considerado o principal suspeito da morte do filho e teve a prisão decretada. Ele foi localizado pela mãe do menino, nesta quinta-feira.