Pai morre após ser atingido por raio durante pescaria com o filho

Um homem de 60 anos morreu de parada cardiorrespiratória após ter sido atingido por um raio enquanto pescava com o filho. O acidente ocorreu por volta das 14h30 da última quinta-feira (25), em um momento que chovia bastante no pesqueiro, em que os familiares estavam, próximo à Represa do Passaúna, em Araucária, Região Metropolitana de Curitiba (PR).

Segundo informações do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA), um helicóptero foi chamado para realizar o resgate das vítimas. O pai do jovem sofreu uma descarga elétrica causada por raio e veio a óbito. O filho teve apenas ferimentos leves.

“Infelizmente, após realizados todos os procedimentos de reanimação pelas equipes do BPMOA, SIATE e SAMU, a vítima entrou em óbito no local”, afirmou o tenente Andri, do BPMOA, em entrevista ao portal Banda B.

O corpo do homem de 60 anos foi recolhido ao Instituto Médico Legal de Curitiba (IML).