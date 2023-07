Pai e filha são presos após agredirem médica e depredarem hospital; vídeo

No último domingo (16), um pai e sua filha foram presos em flagrante após agredirem uma médica no Hospital Municipal Francisco da Silva Telles, localizado no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu durante a madrugada, quando os dois perderam a paciência ao aguardar atendimento, resultando na morte de uma paciente em estado grave na sala vermelha do hospital.

Segundo informações das autoridades, André Luiz do Nascimento Soares acompanhava Samara Kiffini do Nascimento Soares, de 23 anos, que estava ferida, sem gravidade. Os dois já estava irritados com a demora do atendimento e danificaram a unidade de saúde.

Além disso, eles agrediram uma médica plantonista que sofreu cortes internos na boca e levou cinco pontos. Pai e filha também invadiram a sala vermelha com pacientes graves.

VEJA MAIS

O delegado Geovan Salomão Omena relatou o ocorrido: "Diante dessa confusão, a médica que estava na sala de atendimento foi saber o que estava acontecendo. Foi ofendida, foi agredida, recebeu soco no rosto. Por causa desse soco, ela teve um corte na parte interna da sua boca, onde precisou tomar quatro ou cinco pontos. Ela cai no solo, ele chutou ela no chão junto com a sua filha, a Samara".

Testemunhas afirmaram que André mantinha as mãos para trás, como se estivesse portando uma arma. Durante o caos no hospital, um dos pacientes em estado grave ficou sem monitoramento da equipe médica e já estava morto quando os profissionais chegaram.

Os agressores foram presos sob acusação de homicídio doloso e podem enfrentar também acusações de dano ao patrimônio público e desacato. "É inaceitável que uma conduta como essa ocorra por uma situação banal, onde não houve negligência no atendimento. Eles causaram danos ao patrimônio de um pronto-socorro, onde vidas são salvas. Eles tiraram a vida de uma pessoa devido a esse ato irresponsável", disse o delegado Geovan Salomão.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)