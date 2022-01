Pai descumpre medida protetiva e acaba morto à facadas próprios filhos

Um homem de 46 anos, de identidade não divulgada, foi morto à facadas pelos filhos, de 19 e 21 anos, na noite da última sexta-feira (14) após uma discussão por conta do descumprimento de medida protetiva. O caso aconteceu no Recanto das Emas, região administrativa do Distrito Federal. As informações são do portal Metrópoles.

Proibido pela Justiça de se aproximar da família depois de seguidas ameaças aos filhos e à mulher, o homem resolveu aparecer de surpresa na casa onde morava até pouco tempo atrás. Indignados diante da atitude do pai, os dois jovens reagiram no sentido impedi-lo de entrar no imóvel, dando início a um bate-boca.

Conhecidos que testemunhavam a discussão acionaram a polícia para conter os ânimos acirrados, já que os filhos haviam se armado de facas para defender a mãe. Mas, ao chegar no endereço fornecido a tragédia já havia se consumado. A vítima estava caído ao chão com várias perfurações no corpo.

O Corpo de Bombeiros chegou a chamado para prestar socorro, mas o homem já estava morto. À polícia, os filhos alegaram legítima defesa, pois o pai teria sido o primeiro a ameaça-los também com uma faca. Os dois rapazes foram levados para o 27º Departamento de Polícia, no Recanto das Emas, onde o caso será investigado.