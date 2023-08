Pai ameaça professoras da filha por não receber lembrança de Dia dos Pais

Um homem entrou em uma escola municipal de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e ameaçou as professoras da filha com uma arma de fogo. Conforme as informações das vítimas, o suspeito não teria recebido uma lembrancinha em homenagem ao Dia dos Pais e passou a acusar as docentes de suposta doutrinação e de promover “ideologia de gênero”. A direção da unidade registrou um boletim de ocorrência contra o pai da aluna.

VEJA MAIS

O caso ocorreu na tarde da última quarta-feira (16), quando o homem teria alegado que foi ao local, junto com a esposa, para falar com as professoras e entender qual a concepção que a escola teria sobre família, já que não fez um presente para os pais. Ele, que é pai da criança que faz o 1º ano do ensino fundamental na instituição, ainda chegou a questionar o motivo de a instituição ter encaminhado uma tarefa para casa na qual era debatido o papel da mulher no trabalho, no lazer e na sociedade.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem teria entrado na escola e ido até a sala dos professores, onde as docentes almoçavam. Ele teria questionado as professoras e, seguindo o boletim de ocorrência, sacou uma arma, que estava em sua cintura, e apontou para as professoras. O suspeito ainda teria dito que “se as professoras não estavam ensinando nada errado, não era para ter medo”.

Ele ainda perguntou sobre o material didático usado na escola e quem teria autorizado a utilização dele. As professoras explicaram que os livros fazem parte do PNLD (Programa Nacional do Livro Didático) e foram comprados pelo Ministério da Educação ainda durante a gestão de Jair Bolsonaro (PL). Após a explicação, a mulher do suspeito pediu para que ele guardasse a arma e o casal foi embora, ameaçando retornar no dia seguinte.

A defesa do homem confirmou que ele estava armado quando entrou na escola e disse que o suspeito costuma andar com a arma porque trabalha em um comércio. Afirmou, ainda, que ele teria licença CAC (caçadores, atiradores e colecionadores) e tem registro da arma.

Em nota, a Secretaria de Educação de Ribeirão Preto afirma que repudia quaisquer atos de violência e a ameaça de um pai aos professores, dentro de uma escola. Também informaram que o boletim de ocorrência foi registrado no mesmo dia da ameaça e que o caso será investigado pela Polícia Civil.