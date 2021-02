Padre luta com assaltante que invadiu igreja para roubar

Um padre entrou em luta corporal com um assaltante após o homem tentar invadir a igreja para roubar o local. O caso aconteceu na madrugada do último domingo (7), em Várzea Paulista, município localizado no estado de São Paulo. Nenhum objeto foi roubado da casa religiosa e o criminoso foi preso pela Polícia Militar.

O vigário Luís Ricardo Grácio havia realizado uma missa como visitante na paróquia Nossa Senhora da Piedade no dia anterior. Ele dormia no espaço reservado aos padres quando foi despertado pelo barulho. Ao levantar-se, foi surpreendido pelo invasor, que o agrediu fisicamente.

"Padre Luís foi atendido na manhã deste domingo no Hospital Pitangueiras e foram detectadas algumas fraturas, que serão tratadas mediante repouso. Por isso, todos os compromissos do padre foram desmarcados. Agora, ele passa bem e está com sua família", escreveu em nota a Diocese de Jundiaí.

A igreja informou, por meio de nota, que o pároco residente e o seminarista - que estavam presentes no local -, não sofreram danos materiais com a invasão do assaltante. "Esclarecemos que o Padre João Estevão e o seminarista Bruno Medraño passam bem. Nenhum objeto foi roubado da casa paroquial e o criminoso foi preso pela Polícia Militar".