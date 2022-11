Padre é encontrado morto dentro de Paróquia no Paraná

Um padre de 63 anos foi encontrado morto dentro da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, em Guaíra, no oeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com informações divulgadas pela Diocese de Toledo, que confirmou a morte do religioso, funcionários que iniciavam o expediente na paróquia encontraram o corpo de José Aparecido Bilha, que estava no exercício de seu ministério como pároco na cidade de Guaíra. As informações são do G1 Oeste e Sudeste do Paraná.

A comunidade de Guaíra poderá se despedir do padre durante o velório, que ocorre até as 15 horas desta terça-feira (22), na Igreja Nossa Senhora do Carmo, em Assis Chateaubriand. Depois, haverá o sepultamento.

Histórico

O padre José Aparecido Bilha nasceu em Astorga, no Paraná, e tinha 28 anos de sacerdócio. Ainda de acordo com a Diocese de Toledo, ele exerceu o ministério presbiteral em Assis Chateaubriand, Quatro Pontes, Toledo, Formosa do Oeste e Guaíra.

Investigações

Ainda foram divulgadas informações sobre o local da paróquia onde o padre foi localizado, nem se ele apresentava algum ferimento. Em nota, a Polícia Civil informou que "aguarda laudos complementares que auxiliarão no andamento das investigações". A apuração está sendo feita pela Delegacia de Guaíra.