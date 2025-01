Padre é agredido por mulher bêbada durante missa no Réveillon

O padre Tarcísio Mariano Lopes, de 85 anos, foi agredido enquanto celebrava uma missa na Paróquia de São Mateus, em Juiz de Fora, município de Minas Gerais, no último Réveillon, dia 31 de dezembro.

A violência foi praticada por uma mulher de 35 anos, que não teve a identidade divulgada, que teria agarrado o pescoço do padre. A mulher foi contida por fiéis presentes no local e o ataque causou escoriações no pontífice. Sobre o episódio, a Arquidiocese de Juiz de Fora emitiu um comunicado repudiando a atitude:

“A Arquidiocese de Juiz de Fora repudia veementemente qualquer ato de violência, especialmente em um ambiente sagrado, que deve ser espaço de fé, acolhimento e paz. Agradecemos pela compreensão e solidariedade de todos”, informou.

Logo após o ocorrido, a mulher foi levada para uma delegacia da região, onde assinou o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberada na sequência. Ainda segundo a corporação, a agressora estava “visivelmente embriagada”.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a ser acionado, mas o padre não apresentava ferimentos graves. Ao Metrópoles, a Paróquia de São Mateus informou que o padre está bem e que a agressora não era conhecida da instituição religiosa.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)