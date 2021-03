Padrasto mata enteada e morre em seguida em acidente de trânsito

Uma adolescente de 16 anos foi morta a facadas no sábado (6), em casa, enquanto dormia. De acordo com informações do UOL, Maria Eduarda Hoffmann, de 16 anos, já foi encontrada sem vidas pelos policiais. O acusado do crime é José Altamiro Gomes da Silva, de 56, que morreu em seguida em um acidente de trânsito. O crime de Maria Eduarda aconteceu em Foz do Iguaçu. De lá, José Altamiro teria seguido de moto para Cascavel, onde se envolveu em um acidente na madrugada de ontem (7) e evoluiu a óbito.

Segundo a delegada Iane Cardoso, o crime teria sido motivado por um pedido de separação da mãe da adolescente.