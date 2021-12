Padaria pega fogo após excesso de manteiga em receita; entenda

Uma padaria pegou fogo após uma receita do estabelecimento ter sido feita com excesso de manteiga. Os bombeiros foram acionados para combater o incêndio e conseguiram entinguir as chamas. Apesar do susto, não houve vítimas. As informações são do portal O Povo.

A guarnição da 2ª Companhia do 4º Batalhão de Bombeiros Militar (2ªCia/4ºBBM) do Ceará, onde o caso aconteceu, chegou ao local da ocorrência por volta das às 14h30. De acordo com eles, o ambiente estava com muita fumaça.

O padeiro Augusto Silva contou aos Bombeiros, em seu depoimento, que o incêndio começou por causa da reação entre o acúmulo de gordura da manteiga e o calor do forno. As chamas foram controladas e resfriadas pelo padeiro, mas a fumaça persistiu.

Para controlar a situação, os agentes usaram equipamento de proteção individual (EPI) e equipamento de proteção respiratória autônoma (Epra). Já para o combate do fogo, foi necessário o desligamento da energia elétrica e o uso de 500 litros de água.