Paciente toca violão durante cirurgia de retirada de tumor no cérebro; vídeo

Viralizou nas redes sociais um vídeo de um paciente onde aparece tocando violão, enquando passava por uma cirurgia no cérebro. O caso inusitado aconteceu no Hospital Cajuru, em Curitiba. O procedimento médico durou aproximadamente quatro horas. O produtor musical Maurício Alkinder Stemberg, de 55 anos, tinha um tumor no cérebro.

O médico neurocirurgião à frente da operação, Dr. Carlos Alberto Mattozo, detalhou que essa técnica é empregada especificamente em pacientes que apresentam distúrbios relacionados à linguagem e afetam áreas específicas do cérebro. A abordagem é manter o paciente consciente durante o procedimento permite a condução de testes neurológicos contínuos, visando identificar possíveis alterações ou lesões neurológicas em tempo real.

"O procedimento de manter o paciente acordado durante a cirurgia é uma prática que visa a realização de testes neurológicos para monitorar possíveis alterações ou lesões enquanto a intervenção acontece", detalhou o Dr. Mattozo.

O paciente chegou a pensae e expressar preocupação se as habilidades musicais iriam ser afetadas com a cirurgia cerebral. Entretanto, o otimismo valerá na recuperação: "Estou extremamente feliz com os planos futuros. Terei minha capacidade preservada, sem sequelas. É uma bênção. As mãos do doutor foram abençoadas por Deus", afirmou. Assista ao vídeo:

A operação foi considerada complexa. Funciona assim: o paciente é inicialmente sedado. Depois a equipe médica faz uma varredura cerebal para localizar o ponto exato do tumor. A incisão é feita e, em seguida, é realizada a abertura do crânio.

Posteriormente, a sedação é reduzida, permitindo que o paciente recupere a consciência progressivamente. Nesse estágio, o paciente é capaz de interagir com o médico, responder a perguntas e seguir comandos. Normalmente, durante esse procedimento, os pacientes conseguem movimentar membros e, por vezes, até conversar com o cirurgião.

Sobre o diagnóstico médico

O diagnóstico de Maurício aconteceu em julho, aproximadamente três semanas antes do procedimento cirúrgico. Ele inicialmente enfrentou episódios de convulsões, seguidos por desmaios. O paciente descreveu o impacto desses sintomas e o momento em que percebeu a gravidade do problema: "As primeiras convulsões me alertaram de algo errado, então eu me sentava. Porém, a terceira foi muito intensa, e desmaiei de uma maneira totalmente diferente das anteriores", recordou.