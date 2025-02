Ovo com validade? Nova regra começa a valer em março; entenda

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) determinou que os ovos comercializados no Brasil deverão ter informações como data de validade, classificação, nome do produtor e número de registro impressas diretamente na casca a partir de 4 de março de 2025. A medida tem base na Portaria SDA/MAPA nº 1.179, publicada em 5 de setembro de 2024.

A normativa visa garantir a segurança alimentar e o rastreamento dos lotes, especialmente para ovos vendidos sem embalagem primária. Segundo a Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), o Brasil é o sétimo maior produtor mundial de ovos, com mais de 52 bilhões de unidades produzidas anualmente.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) VÍDEO: Temperatura baixa congela ovos na geladeira, diz moradora]]

A nova regulamentação também uniformiza a nomenclatura dos produtos avícolas e estabelece requisitos para granjas avícolas e unidades beneficiadoras. Além disso, ela promove maior transparência no mercado ao permitir que consumidores identifiquem facilmente a origem dos produtos adquiridos fora da embalagem original.

A tinta utilizada na impressão ou marcação nas cascas deve ser atóxica e in natura para não arriscar contaminar o alimento. De acordo com Ramon Grasselli, gerente comercial da Soma Solution, empresa especializada em identificação e rastreabilidade de produto, os produtores estão em processo de adaptação. Além da regulamentação, fortificar a segurança alimentar e a transparência no setor.

“A segurança alimentar é um tema sério e relevante. Com essa medida, o consumidor terá acesso a informações precisas e confiáveis, enquanto o setor ganha ferramentas para combater fraudes e garantir conformidade com as normas vigentes”, afirmou.

Como prolongar a validade do ovo?

Refrigeração: mantenha os ovos na geladeira, preferencialmente no compartimento interno para evitar oscilações de temperatura. Isso pode estender a validade para até 30 dias ou mais, dependendo das condições; Evitar lavagem prematura: não lave as cascas dos ovos antes de armazená-los, pois isso pode remover a proteção natural contra bactérias e microrganismos. Recipientes limpos: se necessário, retire os ovos da embalagem original e coloque-os em um recipiente limpo para evitar contaminação cruzada; Verificar integridade da casca: certifique-se de que as cascas estejam intactas e porosas ao comprar os ovos, evitando qualquer alteração que possa permitir a entrada de bactérias; Evitar contato direto com outros alimentos crus: armazene os ovos separadamente dentro da geladeira para prevenir transferência de cheiros ou contaminação bacteriana.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)