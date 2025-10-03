Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Outubro Rosa: saiba quais são os direitos trabalhistas de mulheres com câncer de mama no Brasil

Campanha chama atenção para a importância do diagnóstico precoce do câncer de mama e destaca benefícios legais como auxílio-doença, saque do FGTS e estabilidade no emprego

Hannah Franco
fonte

Auxílio-doença, FGTS e estabilidade: veja direitos garantidos a mulheres com câncer de mama. (Foto: Divulgação)

O Outubro Rosa, movimento internacional de conscientização sobre o câncer de mama, vai além da prevenção e do diagnóstico precoce: também é um lembrete sobre os direitos trabalhistas garantidos por lei às mulheres diagnosticadas com a doença. Com cerca de 74 mil novos casos por ano no Brasil, segundo o Instituto Nacional de Câncer (INCA), o câncer de mama é o tipo mais incidente entre mulheres e pode impactar não apenas a saúde, mas também a vida profissional e financeira das pacientes.

A legislação brasileira assegura uma série de benefícios que funcionam como rede de apoio durante o tratamento, garantindo renda, estabilidade no emprego e suporte financeiro.

VEJA MAIS

image Val Marchiori tem alta hospitalar e explica como será o tratamento contra o câncer de mama

image Casos de câncer de mama no Pará caem 10,27% em um ano; prevenção deve ser além do Outubro Rosa
A alimentação saudável e nutritiva é um dos fatores associados à prevenção

Quais os direitos trabalhistas de mulheres com câncer de mama?

Entre os principais direitos previstos na legislação está o auxílio-doença, benefício pago pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que assegura a continuidade da renda durante o afastamento do trabalho para tratamento médico.

Outro direito importante é a estabilidade provisória no emprego, garantida em algumas situações, como no retorno ao trabalho após receber o auxílio-doença acidentário. Isso impede demissões arbitrárias e assegura que a paciente possa retomar sua rotina profissional com tranquilidade.

FGTS, PIS/Pasep e isenção de imposto: o que mais a lei garante?

Além do auxílio-doença e da estabilidade, outras garantias podem ser acessadas pelas trabalhadoras diagnosticadas com câncer:

  • Saque do FGTS e do PIS/Pasep: a liberação dos valores é autorizada mediante comprovação do diagnóstico e pode ajudar no custeio de despesas médicas, tratamentos ou outras necessidades durante o período de afastamento.
  • Isenção de imposto de renda: mulheres com câncer aposentadas ou que recebem pensão têm direito à isenção do imposto, garantindo um alívio financeiro importante no orçamento familiar.

Esses mecanismos funcionam como uma rede de proteção social e financeira, reduzindo os impactos econômicos durante o tratamento e possibilitando que a paciente concentre seus esforços na recuperação.

Quais são os principais sintomas do câncer de mama?

Algumas mulheres não apresentam sintomas e descobre a doença somente através do exame de mamografia. No entanto, as pacientes que costumam relatar sintomas desde o primeiro momento, geralmente apresentam:

  • Dor na mama;
  • Inchaço;
  • Vermelhidão;
  • Inversão do mamilo;
  • Saída de secreção;
  • Nódulos.

Caroço no seio é sinal de câncer de mama?

Não. Nem todos os nódulos ou caroços que aparecem nos seios podem indicar um câncer de mama, alguns podem ser causados apenas por alterações benignas no corpo como fibroadenoma ou um cisto e são muito comuns em mulheres mais jovens. 

Como saber se o tumor é benigno ou maligno?

A única forma de saber se um tumor é benigno ou maligno é procurando a ajuda de um médico especialista. Durante a consulta, o médico irá fazer um levantamento do histórico médico do paciente, um exame físico e ainda solicitar exames complementares para a confirmação do tipo de tumor.

Os exames podem incluir punções aspirativas por agulha fina, bem como diversos exames laboratoriais e exames de imagem tais como:

  • Ultrassonografia;
  • Mamografia;
  • Ressonância magnética;
  • Tomografia computadorizada.
Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Outubro Rosa

Câncer de mama
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Inmet emite alerta amarelo para tempestades em SP e outras regiões

02.10.25 8h33

Política

Câmara aprova por unanimidade isenção do IR a quem ganha até R$ 5 mil

Texto da proposta agora vai ao Senado

01.10.25 23h00

Brasil Sub-20 perde de Marrocos, toma 'olé' e pode ficar fora do Mundial na 1ª fase

01.10.25 22h18

Juiz alvo de sanção dos EUA deixa gabinete de Moraes

29.09.25 7h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

brutalidade

Adolescente é torturada e morta por facção; corpo foi devorado por urubus

Suspeito do crime foi preso após fuga; criminoso teria agido por vingança após prisão da irmã

02.10.25 16h18

BRASIL

VÍDEO: Motorista de aplicativo chora após mulher morrer em seu carro

Segundo o relato do homem, o coração da passageira parou de funcionar no momento em que ela ia para o hospital

02.10.25 10h53

BRASIL

Exclusivo: Grupo Liberal entrevista presidente Lula

A jornalista Jalília Messias conversa ao vivo com o presidente da república

03.10.25 8h34

BRASIL

Paciente furta hospital e é vista por câmeras de segurança

A mulher, que não teve a identidade revelada, tem 39 anos. O caso aconteceu no Rio Grande do Norte

03.10.25 10h42

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda