Ônibus se chocam, pegam fogo e motoristas morrem; vídeo

Dois ônibus da empresa São Matheus colidiram de frente, na manhã desta segunda-feira (7). Os veículos pegaram fogo após a colisão. De acordo com as primeiras informações, duas pessoas morreram após ficarem presas às ferragens. As informações são do portal BNews. Veja as imagens:

O acidente aconteceu na BA-120, em Retirolândia, na Bahia, e segundo a reportagem que está no local, um veículo estava indo de São Coité para Retirolândia e o outro no sentido Valente. Alguns passageiros conseguiram sair do ônibus pulando pelas janelas.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, os dois motoristas morreram no local. Ainda não há informações sobre outros feridos. Um vídeo obtido pelo BNews mostra buracos na pista, que podem ter provocado o acidente.