Ônibus de turismo cai em vão de viaduto e deixa 30 feridos em Campinas

A queda de um ônibus de turismo no vão de um viaduto em Campinas, São Paulo, deixou pelo menos 30 pessoas feridas na madrugada do último domingo (17). O acidente ocorreu por volta das 3h, quando o condutor perdeu o controle do ônibus na rodovia SP-340.

O ônibus levava passageiros de São Paulo até Capitólio (MG) e estava com a lotação máxima, de 44 pessoas, além do motorista e um guia de turismo. Cinco dos trinta feridos encontram-se em estado de saúde grave, enquanto o motorista sofreu uma fratura externa e precisou ser operado.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, o veículo atingiu uma placa de sinalização e, em seguida, acabou caindo no vão do viaduto. O veículo foi retirado do local do acidente por volta das 10h deste domingo e estava com a documentação vencida há 17 dias.

A empresa de turismo responsável pela contratação do ônibus informou que presta assistência necessária às vítimas. "O seguro já foi acionado e está trabalhando para assegurar o bem-estar de todos os envolvidos".

"Reforçamos nosso compromisso com a segurança e o cuidado com todos que confiam em nossos serviços. Estamos conduzindo uma rigorosa apuração do ocorrido junto à transportadora responsável."