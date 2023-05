Onde pagar multa de trânsito em São Paulo? Confira

No Estado de São Paulo é possível que condutores paguem os boletos referentes a infrações de trânsito, dentro ou fora de casa. Os motoristas devem ter em mãos o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) para fazer o pagamento em bancos físicos ou digitais, que estejam conveniados com o Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Como saber se o veículo foi multado?

No site do Detran, os motoristas podem consultar os débitos referentes ao veículo. Para isso, é necessário informar o CPF e a senha cadastrada no site ou realizar o cadastro na hora.

Aba de acesso aos débitos do veículo, no site do Detran (Divulgação/Detran-SP)

Onde pagar multa de trânsito em São Paulo?

Como o Detran não emite boletos no portal - exceto em casos de multas aplicadas antes do dia 1º de Novembro de 2016 - o motorista pode realizar o pagamento diretamente nos aplicativos dos bancos credenciados ou indo até uma agência física.

Após entrar no aplicativo ou se direcionar a uma agência, basta a pessoa inserir o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e clicar em "Pagamento de multa" e escolher o débito que deseja pagar. Na opção "Licenciamento", é possível pagar todas as multas agrupadas. Veja quais são as instituições financeiras permitidas:

Banco do Brasil;

Casas Lotéricas;

Mercantil do Brasil;

Santander;

Bradesco;

Daycoval;

Rendimento;

Sicoob;

Caixa Econômica Federal;

Itaú;

Safra.

