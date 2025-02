Onde fazer mestrado gratuito? Fundação abre inscrições sobre avaliação de políticas públicas; veja

Estão abertas as inscrições para a turma do Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas, iniciativa da Fundação Itaú em parceria com a UFC (Universidade Federal do Ceará). Para participar do processo seletivo, os interessados têm até 14 de fevereiro para preencher o formulário no site.

A formação apresentará uma perspectiva analítica sobre a interlocução entre diferentes paradigmas de avaliação, aliada aos debates contemporâneos sobre políticas públicas, metodologias quantitativas e qualitativas, em articulação multi e interdisciplinar. O conteúdo também irá explorar, a partir de uma visão crítica, a formação social e econômica brasileira, tal como o estabelecimento do Estado brasileiro contemporâneo. A partir dos dados levantados pela abordagem analítica, o gestor público cursista poderá definir pelo aprimoramento, reformulação ou continuidade de determinado programa analisado.

O curso é totalmente gratuito e ocorrerá em formato híbrido, com aulas realizadas no ambiente virtual e presencial, no Campus da UFC em Fortaleza (CE). No entanto, as despesas de alimentação, transporte e hospedagem nos dias de atividades na Universidade deverão ser custeadas pelos próprios alunos.

A seleção considerará candidatos que atendam aos seguintes critérios: tenham diploma de graduação reconhecido pelo MEC (Ministério da Educação), independentemente da habilitação específica; vínculo ou função de gestão pública; disponibilidade para comparecer às aulas presenciais; e acesso à internet para acompanhar o conteúdo on-line.

Serviço

Turma do Mestrado Profissional em Avaliação de Políticas Públicas

Inscrições: até 14 de fevereiro

Público: Gestores(as) públicos(as) e servidores(as) técnico-administrativos(as) das esferas federal, estadual e/ou municipal, independentemente da área de atuação

Cadastro: preencher formulário no site

Mensalidade: Gratuito

ℹ️ Confira o passo a passo para fazer a inscrição.