O que fazer e onde ir em Rio Branco, no Acre: veja dicas de lugar para visitar

Rio Branco, capital do Acre, é uma das cidades brasileiras com maior diversidade histórica e cultural. Após décadas sob domínio boliviano e fluxos migratórios vindos de todas as regiões do Brasil, suas atrações turísticas e culturais adquiriram sabor único. Veja o que fazer, onde ir e o que visitar em Rio Branco, no Acre:

Palácio Rio Branco O Palácio Rio Branco é uma das primeiras construções de alvenaria do Estado e serve de sede do governo acreano desde 1930. Com entrada gratuita, a construção abriga exposições sobre diversos assuntos históricos e antropológicos, como a Revolução Acreana, as etnias indígenas presentes no Estado, a biografia do ambientalista Chico Mendes e a história do ciclo da borracha. O prédio fica na Av. Presidente Vargas, no bairro Centro, e funciona das 8h às 18h, de terça a sexta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados, o horário de visitação é das 16h às 21h. (Assis Lima/ MTur) Mercado Velho O Mercado Velho é ideal para comprar artesanatos locais, remédios naturais e outros produtos étnicos. Além disso, seus arredores contam com a presença de vários casarões com mais de um século de história. O espaço é localizado na Av. Epaminondas Jácome, no Centro, e funciona em horário comercial. (Eduardo Fonseca Arraes/ Flickr/ @duda_arraes) Praça da Revolução Próxima ao Mercado Velho, a Praça da Revolução comemora a revolução acreana de 1899, que resultou na separação do Acre da Bolívia e união do mesmo à Primeira República Brasileira. Além de atrações históricas, o espaço contém muitas barracas com produtos e comidas regionais.

Parque da Maternidade Bonito, agradável e ideal para caminhadas, o Parque da Maternidade conta com teatro, ciclovia e bares. Seu espaço também engloba a Biblioteca da Floresta, que tem um grande acervo de livros e exposições antropológicas. No segundo andar da construção, por exemplo, há uma exposição sobre as dezesseis etnias indígenas que habitam o Acre. Já no terceiro andar, há uma exposição sobre o ciclo da borracha que inclui uma réplica exata de uma típica casa de seringueiros da época. Às margens do Parque, a Casa dos Povos da Floresta expõe mais artefatos étnicos de indígenas, seringueiros e ribeirinhos, bem como narra as lendas, mitologias e tradições dessas comunidades. As visitações ao Parque da Maternidade ocorrem de terça a sábado, das 8h às 18h. Geoglifos e Voos de balão Geoglifos são grandes figuras construídas por humanos através da manipulação da geografia local. As linhas de Nazca, no Peru, são exemplos deste tipo de construção. No Acre, há pelo menos 300 geoglifos, cujos autores e propósitos ainda não foram descobertos pelos antropólogos e historiadores. Em Rio Branco, estes mistérios podem ser apreciados através de viagens de balões, atualmente organizadas apenas pela empresa EME Amazônia. O atendimento é feito pelo telefone (68) 98100-8000. Parque Ambiental Chico Mendes Construído em homenagem a um dos maiores ambientalistas brasileiros, o Parque Chico Mendes conta com várias trilhas e exposições de animais silvestres, como onças, macacos e serpentes. Segundo a administração do Parque, todos os animais expostos passaram por alguma situação adversa e estão apenas temporariamente no Parque, a fim de se readaptarem à vida na natureza. O Parque fica na rodovia AC-040, número 886; tem entrada franca e funciona de terça a domingo, das 7h às 17h.