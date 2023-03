O que fazer e onde ir em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul: veja dicas de lugar para visitar

A capital do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, foi, por mais de cinco séculos, palco de eventos importantíssimos para a história brasileira, como a Farroupilha, a imigração italiana e germânica, a Coluna Prestes, etc. Esta diversidade cultural e histórica transformou a cidade em um dos melhores e mais ricos pontos turísticos do país. Veja o que fazer, onde ir e o que visitar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul:

Mercado Público O Mercado Público de Porto Alegre foi inaugurado em 1869 e, desde então, é um dos principais centros de compras de alimentos da cidade. Além de observar as atrações arquitetônicas e históricas, os visitantes do espaço poderão adquirir produtos tradicionais da região, como erva-mate, charque gaúcho, cuias para chimarrão, salames especiais e acessórios étnicos. Os restaurantes do Mercado servem de comida japonesa à culinária portuguesa. Casa de Cultura Mário Quintana Localizada no Centro Histórico da cidade, a Casa de Cultura Mário Quintana é um museu construído a partir do hotel onde se hospedava o poeta Mário Quintana, cujo quarto permanece intacto, com seus pertences e objetos em exposição. Os demais cômodos abrigam uma biblioteca, espaços de estudo, cursos variados, salas de cinema, um restaurante de tapas, a livraria Taverna e um jardim dedicado ao ambientalista gaúcho José Lutzenberger. (Flickr/ @daimaroliveira) Orla do Lago Guaíba​ Nos fins de semana, a avenida Beira-Rio, que costeia o lago Guaíba, é fechada para automóveis e vira um dos espaços mais desejados pelos porto-alegrenses, que se juntam para observar o por do sol, andar de bicicleta e tomar um chimarrão. A orla também abriga o centro cultural Usina do Gasômetro, construído em uma antiga usina termoelétrica, e a Praça Júlio de Mesquita, que expõe feiras e food trucks. (Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Alegre) Museu Iberê Camargo

Este museu foi projetado pelo arquiteto português Álvaro Siza e reúne obras do importante artista gaúcho Iberê Camargo, mundialmente relevante para as linhas figurativistas e abstracionistas de arte. Parque da Farroupilha Localizado no centro da cidade, o Parque da Farroupilha, também conhecido como "Redenção", homenageia a insurreição homônima que lutou pela independência do Rio Grande do Sul. O espaço é extremamente rico em beleza natural e perfeito para um passeio relaxante. Na época da primavera, as árvores do Parque adquirem um tom rosado, tornando toda a experiência do ambiente ainda mais agradável. (Divulgação/ Prefeitura Municipal de Porto Alegre) Teatro São Pedro Fundado em 1858, o Teatro São Pedro tem características neoclássicas e três galerias circundantes. Em épocas de eventos municipais importantes, como o "Porto Alegre em Cena" e o "Porto Verão Alegre", o teatro costuma abrigar os melhores espetáculos e companhias teatrais do país, com atrações e peças para os mais variados gostos.