Nutricionista de 23 anos morre após 40 dias internado por ingerir loló em festa de Carnaval

Um jovem nutricionista de apenas 23 anos morreu na última quarta-feira (29) após passar 40 dias internado por ter ingerido loló em uma festa de carnaval em Olinda (PE). José Fernandes de Souza Júnior é ex-atleta e morreu em um hospital de Recife, capital do estado.

VEJA MAIS

A advogada Caroline Fernandes, irmã de José, afirmou que ele teria ingerido o loló por engano (a droga costuma ser inalada). O nutricionista também teria bebido e tomado ecstasy no mesmo dia. Por conta de sua composição química, o loló tem efeito corrosivo ao entrar em contato com a pele.

No dia do acidente, o jovem teve uma parada cardíaca que durou 13 minutos. José Fernandes precisou ser entubado, mas acordou e retirou o tubo. Por conta disso, foi infectado por uma bactéria multirresistente. Mais de 15 antibióticos foram utilizados, mas nenhum teve o efeito desejado. O nutricionista teve uma segunda parada cardíaca na última quarta e não resistiu.

José Fernandes era nutricionista esportivo e ex-nadador. Familiares e amigos prestaram suas homenagens em publicações nas redes sociais. A Associação Atlética Banco do Brasil (AABB), onde o jovem foi nadador, publicou uma nota de pesar pelo falecimento do nutricionista:

“José foi nadador com bastante destaque no cenário nacional, com mais de 200 medalhas em competições pelo Brasil. A família AABB Recife está de luto. Nossos sentimentos a todos os familiares e amigos”, declarou a associação.

O que é o Loló?

O loló, também conhecido como óxido nitroso, é uma droga inalante que pode causar efeitos imediatos de euforia, alucinações, distorção da percepção do tempo e do espaço, vertigem e despersonalização. No entanto, seu uso prolongado pode levar a danos no sistema nervoso central, falta de vitamina B12 e anemia perniciosa e o uso excessivo pode levar à dependência e problemas de saúde mental, como depressão e ansiedade.

O loló também pode levar a quadros de asfixia e até mesmo morte se inalado em grandes quantidades ou em espaços fechados.O seu uso recreativo é considerado perigoso e ilegal em muitos países.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)