Nubank lança programa de estágio para diversos cursos em São Paulo; saiba como participar

Na última segunda-feira (11), o Nubank anunciou a abertura do programa de estágio 2024, em todos os cursos, para estudantes com formação prevista entre dezembro de 2025 e julho de 2026.

Os selecionados atuarão nas áreas de Análise de Negócios, Engenharia de Software e Ciência de Dados. Na inscrição, os interessados poderão escolher até duas áreas de interesse.

O programa de estágio do Nubank terá duração de um ano e meio, com jornada diária de seis horas. O modelo de trabalho será o "Nu Way of Working", que consiste em até sete semanas trabalhadas em home office e uma semana presencial.

Como o regime é híbrido, os estudantes precisam morar em São Paulo, já que o escritório da empresa fica localizado na capital paulista.

Os benefícios dos estagiários do Nubank são:

- Cartão Alimentação/Refeição;

- Auxílio transporte;

- Plano de saúde, odontológico e seguro de vida;

- Onsite Health Center (suporte médico no escritório);

- NuCare (programa de assistência em saúde mental e bem-estar);

- Licença parental estendida;

- Programa de cuidados infantis e assistência parental;

- Núcleo (plataforma de aprendizagem de cursos);

- NuLanguage (programa de aprendizado de idiomas);

- Parcerias com academias.

Como se inscrever para o estágio do Nubank?

Os interessados no programa de estágio Nubank 2024 precisam ter matrícula ativa em qualquer curso de nível superior, em universidades brasileiras ou estrangeiras.

Apesar de a língua inglesa não ser um pré-requisito, a companhia sugere que candidatos tenham inglês a partir do nível Intermediário. Na entrevista final serão realizadas perguntas em inglês para verificar o nível de compreensão do candidato.

Para se inscrever, basta acessar o site do programa de estágio do Nubank, com inscrições abertas até o dia 18 de março.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com