Novo tipo de plástico que inativa o coronavírus é criado por empresa brasileira

A contaminação pelo novo coronavírus por meio do contato com superfícies é uma das principais formas de disseminação da doença. Por isso, um novo plástico filme foi desenvolvido por uma empresa brasileira para inativar o vírus ao contato.

Criado pela empresa Nanox, apoiada financeiramente pelo Programa de Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (FAPESP) e comercializado pela Alpfilm, o material apresenta características comuns de plástico. No entanto, a sua composição conta com micropartículas de prata e sílica, que são capazes de minimizar o risco de contaminação por embalagens plásticas.

“A eliminação do vírus pelo material foi extremamente eficaz em um curto tempo. É uma aplicação bem diferenciada dos mais de 40 produtos com ação contra o novo Coronavírus que já testamos desde o começo da pandemia”, comenta Lúcio Freitas Junior, pesquisador do ICB-USP.

“Levando em conta que o filme é utilizado para embalar alimentos que ficam expostos e são muito manipulados em supermercados, 15 minutos para eliminar totalmente o novo coronavírus na superfície do material é um tempo bastante satisfatório”, complementou Luiz Gustavo Pagotto Simões, diretor da Nanox.

Letal contra o vírus, inofensivo para os humanos

De acordo com Simões, micropartículas de prata são autorizadas e registradas na FDA (Agência Regulamentadora de Alimentos e Fármacos dos Estados Unidos) e em uma lista positiva da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), na qual recebe determinações para ser incluída em embalagens de alimentos para impedir a migração de prata.

O diretor ainda diz que estudos na aplicação da solução em matérias primas no setor de construção civil apresenta “boas respostas”.

A indústria têxtil também aplicou a composição em tecidos e roupas em produtos da Santista, o grupo Malwee, Cedro Têxtil e Delfim Tecidos.