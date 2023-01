Nova sinalização de preferência para idosos entra em vigor no DF; entenda

A lei distrital que prevê a substituição de placas com sinalização de prioridade para idosos começa a valer nesta quinta-feira (26) no Distrito Federal (DF). Com a mudança, o antigo pictograma, que representava uma pessoa curvada e com uma bengala, dá lugar ao novo, com os dizeres "60+" e uma pessoa em posição ereta. A governadora em exercício, Celina Leão (PP), sancionou a lei, que consta na edição mais recente do Diário Oficial do Distrito Federal (DODF). As informações são do portal Metrópoles.

De autoria do deputado Martins Machado (Republicanos), o texto visa quebrar estereótipos e combater o idadismo - intolerância e discriminação contra pessoas com idade avançada -, segundo o autor. "Classificar o envelhecimento como velhice é atribuir ao tempo de vida de uma pessoa um diagnóstico de doença. Reforça o estigma e o ‘idadismo’, que é o preconceito de idade. Mas há caminhos para se reduzir esse tipo de preconceito", argumentou, como justificativa para o projeto.

O texto ainda estabelece que a responsabilidade de substituir as sinalizações em espaços públicos ficará a cargo do Poder Executivo. Nos casos de placas e vagas, a substituição das sinalizações poderá ocorrer gradualmente, de acordo com a necessidade de manutenção, reposição ou instalação de novas indicações.