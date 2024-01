No RJ, mais de 100 objetos cortantes são apreendidos em bloco de carnaval pela Polícia Militar

No último sábado (27), no Rio de Janeiro, a Polícia Militar apreendeu mais de 100 objetos cortantes em um bloco de rua no Pré-Carnaval da região. Ao todo, 177 objetos foram recolhidos, sendo 112 com pontas de furo cortantes, 11 facas e outros 54 que podem causar acidentes.

A PM informou ter reforçado a segurança na região central e em outras áreas programadas para receber desfiles de blocos de carnaval. Na semana passada, duas pessoas foram esfaqueadas em um arrastão após a saída de um bloco na cidade. Oito suspeitos foram presos.

Na mesma operação, uma mulher foi detida pela PM em um outro bloco de carnaval portando 11 celulares e uma carteira com documentos de uma outra pessoa.

A suspeita foi encaminhada à 5ª DP e está presa.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com