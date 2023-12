No RJ, casal é flagrado em alta velocidade transportando recém-nascido em moto

Um caso de irresponsabilidade no trânsito foi registrado e viralizou nas redes sociais esta semana: um bebê recém-nascido aparece sendo transportado em uma moto, em alta velocidade, por um casal, em Duque de Caxias, na Baixada, no Rio de Janeiro.

No vídeo, que tem 13 segundos, o piloto conduz a moto trajando uma camiseta amarela e um capacete vermelho, enquanto que no assento do passageiro, há uma moça de cabelos loiros e de capacete rosa, carregando o bebê no colo enrolado com uma manta, além de uma bolsa de criança transpassada no corpo.

A pessoa que grava o vídeo, narra toda a situação em um tom de voz de alguém que está indignado com a situação: "O neném na moto, olha lá!". Assista:

As reações dos usuários do X, antigo Twitter, também foram de indignação com a atitude do casal. Em um dos comentários, um perfil diz: "Como as pessoas podem ser tão descuidadas?". Em outro, um rapaz lamenta: "Pessoal não tem o mínimo de respeito pela vida da criança!".

Em outros comentários, usuários tentam "justificar" que certas pessoas não possuem outros meios de transporte, mas entendem que se trata de uma ação perigosa.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão