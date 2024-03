No Rio de Janeiro, mulher tem língua arrancada pelo marido durante beijo

No Rio de Janeiro, a polícia investiga um homem que arrancou a língua da esposa durante um beijo, na noite da última segunda-feira (4). A vítima foi levada ao hospital mais próximo pelo agressor e foi forçada por ele a dizer que havia caído e mordido a própria língua, porém, após insistência dos familiares, ela confessou o ocorrido e revelou sobre as agressões que vinha sofrendo há tempos do marido.

De acordo com o relato da companheira, ela estava dormindo quando o marido chegou bêbado e pediu um beijo, mordendo até arrancar um pedaço.

VEJA MAIS

A vítima foi levada para a 75ªDP, onde o caso foi registrado e está sendo investigado.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com