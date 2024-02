No Ceará, homem atira na ex-esposa e faz a filha bebê de refém; agente da PM precisou atirar

Na noite do último domingo (25), um bebê foi feito refém pelo próprio pai em uma farmácia localizada no bairro Vila Velha, em Fortaleza, no Ceará. Segundo os agentes policiais, o homem estava armado e já havia atirado três vezes contra a ex-companheira, mãe da criança, que foi socorrida em estado grave.

De acordo com informações da corporação, um atirador de elite da polícia precisou intervir, atirando na mão do homem para, assim, liberar a criança, que foi resgatada sem ferimentos. O suspeito foi socorrido e preso.

VEJA MAIS

Testemunhas afirmaram que a ocorrência iniciou por volta das 18h, quando o casal começou a discutir na residência onde mora, que fica próxima ao estabelecimento. Durante a briga, a mulher saiu correndo da casa com a criança, mas foi alcançada pelo marido, que tomou o bebê dos braços dela e atirou três vezes, acertando a cabeça da esposa. Na sequência, o homem entrou com a criança na farmácia e passou a ameaçar atirar contra o bebê.

A Polícia Militar do Ceará foi acionada e os agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) passaram a negociar com o suspeito. Durante a estratégia da polícia, um atirador de elite atingiu a mão do homem, que se entregou.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com