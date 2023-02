No Brasil, 108 mil pessoas são HIV positivo e não sabem, diz Ministério da Saúde

O Ministério da Saúde lançou uma campanha publicitária nesta quinta-feira (16), alertando sobre a importância da prevenção da transmissão de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) durante o Carnaval, e destacando a grande quantidade de pessoas que ainda não têm o diagnóstico da doença.

De acordo com a secretária de Vigilância em Saúde, Ethel Maciel, há 108 mil pessoas no Brasil que são HIV positivo e não sabem. "Essas pessoas são jovens, elas estão no Carnaval. O primeiro passo para a prevenção é termos o diagnóstico. Precisamos que nossos jovens saibam da preocupação e dificuldade do tratamento", afirmou Ethel.

A campanha tem como foco "conhecer, prevenir e tratar". A secretária reforçou a importância de toda relação sexual ser feita de maneira protegida e que é preciso usar preservativo.

O chefe do Departamento de HIV/Aids e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde, Dráurio Barreira, afirmou que o Sistema Único de Saúde (SUS) tem uma "farta e suficiente" distribuição de preservativos internos e externos em todo o país, garantindo que haja prevenção em todos os tipos de relação sexual.