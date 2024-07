NexBio Amazônia reúne em Belém startups brasileiras e suíças em busca de inovação e sustentabilidade

A primeira edição do NexBio Amazônia no Pará começou nesta segunda-feira (22/7) no Sesc Boulevard, em Belém. O evento reúne startups suíças e brasileiras para atuar em áreas da bioeconomia amazônica. O objetivo principal é iniciar soluções tecnológicas sustentáveis, de curto prazo, fáceis e rápidas de implementar que melhorem a sustentabilidade e a eficiência das cadeias produtivas já existentes.

Durante a programação, sete startups brasileiras, sete suíças e cinco pesquisadores de universidades suíças participam de um programa prático com workshops, visitas a instituições governamentais e de pesquisa, laboratórios de inovação, universidades e empresas, reuniões com potenciais clientes e parceiros e troca de conhecimento com a comunidade local, cientistas, mentores e especialistas do setor.

VEJA MAIS

Segundo a CEO interina da Swissnex no Brasil, Bianca Campos, o objetivo do programa é fomentar o intercâmbio para a criação de soluções inovadoras e sustentáveis na bioeconomia da Amazônia.

“Nosso projeto atua justamente para conectar a Amazônia com a Suíça e trazer essas iniciativas relacionadas à pesquisa, educação e inovação. A gente sempre vê a Suíça aparecendo no topo dos rankings de inovação mundial, e, sem dúvida, é o país mais inovador do mundo. A Swissnex é uma das instituições que vieram para mostrar que a Suíça não fez esse caminho sozinha. Só no Brasil, a gente já está há mais de dez anos, e a ideia é justamente ter um time que atue com os parceiros locais, entenda e solucione as demandas locais. Acreditamos que é preciso trabalhar com a expertise local. Somos, então, um time de suíços, brasileiros e pessoas de fora morando aqui no Brasil que se unem, justamente para atuar nessa parte de sensibilidade dos negócios ambientais e também social”, afirmou.

O gerente de Startup e Inovação da Swissnex no Brasil, Vincent Neumann, destacou que a empresa iniciou o processo para a realização do NexBio Amazônia há quase dois anos, com a seleção das startups mais promissoras.

“Agora estamos começando o trabalho real e o mais importante, pois a ideia é, nessas duas semanas, implementar soluções tecnológicas. Então, depois disso, vamos ter os follow-ups, vamos seguir os participantes para saber quem realmente tem o potencial, quem achou os parceiros certos para implementar as soluções deles e, claro, vamos ficar acompanhando e apoiando esses desafios. Então, é muito importante mostrar o mais rápido possível algo se tornando real” disse Neumann.

Em novembro de 2023, a Swissnex no Brasil, em parceria com a Fapespa, ILMD Fiocruz Amazônia, Sesc Brasil e Universität St.Gallen, realizou um workshop em Belém com 24 especialistas do Pará para desenvolver o programa suíço-brasileiro de inovação aberta em bioeconomia, chamado nexBio Amazônia. O foco foi identificar desafios locais para implementar tecnologias suíças e brasileiras de forma rápida e eficaz. Como resultado, o programa lançou uma chamada para tecnologias inovadoras em quatro setores prioritários: cacau e cupuaçu, óleos essenciais, indústria pesqueira e produtos florestais não madeireiros, com ênfase em soluções para otimização da cadeia de suprimentos, garantia de qualidade, gestão da informação, empoderamento comunitário e inovação social.

Confira as startups selecionadas para o evento

Startups brasileiras:

Da Tribu - Tainah Fernandes

SERINGÔ - Francisco Samonek

Amaztrace - Marco Failache Filho

Sensações Amazônicas - Thaís Freitas

Cacaus Biocosméticos - Fabio Neves dos Santos

Pix Force - Luciane Calabria

IN AMAZON - Prof. Dr. LAURO E. S. BARATA

Startups suíças:

Inverto Earth - Cameron Dowd

Amazomel - Dieter Bratschi

Burrus Development Group - Inès Burrus

Foodflows - Matthias König

Inergio S.A. - Eric Frank Romersa

Lynx - Rodrigo Lorca

SwissDeCode - Gianpaolo Rando

Pesquisadores Suíços:

Julianne Freire, University of St. Gallen

Simona Weber, University of St Gallen

PhD Student Samuel Hepner, University of Bern

PhD Student Marcella Marer, University of Zurich

Leo Luca Vogel, University of St. Gallen

*(Iury Costa, estagiário sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política e Economia)