'Nem tudo está perdido', diz idoso após recuperar carteira perdida com R$ 1,8 mil

João Gomes, de 69 anos, recuperou a carteira com R$ 1,8 mil que perdeu no terminal de ônibus de Niterói, no Rio de Janeiro. O susto ocorreu na semana passada, depois que o idoso passou em uma casa lotérica. Na carteira estava todo o dinheiro para ele pagar o aluguel e as despesas de casa.

Quando estava quase perdendo a esperança, depois de procurar por toda parte, seu João decidiu refazer seus passos e foi até a lotérica, no terminal de ônibus de Niterói, para perguntar se alguém ali tinha achado a carteira perdida.

A notícia veio da boca de uma atendente, que informou que a carteira tinha sido deixada lá por uma pessoa desconhecida, que escreveu um recado num volante de loteria: “João, achei sua carteira com R$ 1,8 mil, devolvi no caixa 01 com tudo”.

O idoso tentou descobrir quem era o rapaz honesto e solidário para agradecer, mas não conseguiu. “A moça tinha me dito que era um rapaz novo que devolveu lá. Ele não se identificou”, contou seu João ao Extra.

Servidor público e fotógrafo, agora ele é só elogios e compartilha sua história com o maior prazer.

“Foi uma atitude muito elegante. Eu queria agradecer a ele. Nem tudo está perdido. Isso é até um exemplo pra gente, entendeu? Comunicamos numa rede social para as pessoas saberem disso”, concluiu o idoso.