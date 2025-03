Nasa transmite operação de retorno de astronautas presos no espaço

A Nasa, Agência Aeroespacial dos Estados Unidos, transmitiu na noite dessa segunda-feira, 17, o início da operação de retorno dos astronautas Butch Wilmore e Suni Williams, que estavam no espaço desde junho do ano passado.

A chegada de ambos os norte-americanos é esperada com ansiedade. Eles foram enviados à Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) no ano passado em uma missão de oito dias, chamada de Crew 9. Mas, por conta de problemas técnicos da cápsula Starliner, da Boeing, usada para transportar os astronautas, Butch e Suni tiveram de permanecer no espaço por nove meses.

Na madrugada desta terça-feira, 18, às 2h05 (horário de Brasília) a cápsula se separou da Estação Espacial Internacional, iniciando o processo para retorno dos astronautas. Nick Hague, da Nasa, e o cosmonauta Aleksandr Gorbounov também estão a bordo.

Em publicação no X, a Nasa comemorou o início da missão de retorno. "Eles estão a caminho!", diz a postagem.

O tempo de viagem estimado é de 17 horas. A partir das 2h05, depois que a aeronave da SpaceX Dragon desatracou, houve uma interrupção do fornecimento das imagens da operação. A Nasa retomará a cobertura por volta das 17h45, quando for iniciada a manobra de entrada na Terra.

A chegada dos tripulantes está marcada para 18h57, no momento chamado de Splashdown, quando a aeronave cai sobre as águas. O local exato ainda não foi informado pela agência espacial. Os horários são aproximados e podem mudar no decorrer do trajeto.

"Os gerentes da missão continuarão monitorando as condições climáticas na área, já que o desacoplamento da Dragon depende de vários fatores, incluindo prontidão da espaçonave, prontidão da equipe de recuperação, clima, estados do mar e outros fatores", informou a agência espacial. "A Nasa e a SpaceX confirmarão o local específico do splashdown mais próximo do retorno da Crew-9".

Eles serão trazidos de volta com ajuda da SpaceX, empresa do bilionário Elon Musk. O foguete Falcon 9, que decolou da Flórida (EUA) na sexta-feira, 14, com uma cápsula Crew Dragon fixada em sua parte superior, carregou uma tripulação de quatro pessoas a bordo com destino à ISS.

A missão, esta chamada de Crew-10, será executada que para Butch Wilmore e Suni Williams sejam substituídos por outros astronautas e consigam retornar à Terra. O plano inicial era fazer a viagem de volta na quarta-feira, 19, mas a missão foi antecipada.

Veja o itinerário da viagem

Segunda-feira, 17 de março

22h45 - Começou a cobertura do fechamento da escotilha na NASA+

Terça-feira, 18 de março

01h45 - Início da cobertura do desacoplamento

02h05 da manhã - Desatracação

17h45 - Reinício da cobertura do retorno

18h11 - Queima de Desorbitação (o tempo é aproximado)

18h57 - Splashdown (o horário é aproximado)