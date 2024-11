Município do Rio Grande do Sul tem chuva equivalente a um mês em apenas um dia

A passagem de uma frente fria provocou um grande volume de chuva em Jaguarão, no Rio Grande do Sul, neste sábado (2). Em apenas duas horas, foi registrado um volume de 80 milímetros e, ao fim do dia, 98,4 milímetros. Segundo o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), a grande quantidade superou o esperado para todo o mês de novembro – 95 milímetros.

VEJA MAIS

A água em decorrência da chuva intensa chegou a invadir algumas casas no município, mas nenhum morador precisou deixar sua residência.

Além de Jaguarão, a Defesa Civil registrou impactos do temporal em Arroio Grande. No município, várias ruas ficaram alagadas e 14 residências foram afetadas, porém nenhum morador ficou desabrigado.