Mulheres se vacinam cedo para 'voltarem logo para fazer a comida', diz secretário de saúde

Uma declaração machista sobre a divisão de homens e mulheres por turnos na campanha de vacinação contra a covid-19 em Teresina, Piauí, causou polêmica desde a última sexta-feira (11). As informações são do Diário do Nordeste.

O secretário da Fundação Municipal de Saúde (FMS) da capital piauiense, Gilberto Albuquerque, afirmou que a vacinação em mulheres deve ser realizada durante o turno da manhã. O gestor afirmou que a medida seria para que elas possam "voltar logo para fazer a comida cedo".

A declaração foi feita quando Gilberto Albuquerque foi questionado sobre o porquê da divisão por sexo do horário de agendamento para receber o imunizante. "É para as mulheres voltarem logo para fazer a comida cedo", disse à TV Clube, afiliada da TV Globo no Piauí.

A fala repercutiu negativamente nas redes sociais. Uma internauta protestou no Twitter: "Ah, Deus, ainda existe essa espécie inútil na Terra?". Outra, classificou a declaração do gestor como "risível".

Gilberto Albuquerque não se manifestou sobre o caso.