Mulheres são 'engolidas' por buraco e vídeo viraliza na web; confira

No último sábado (24), em Alagoinhas, no interior da Bahia, um grupo com sete mulheres caíram em um buraco enquanto pulavam e dançavam abraçadas. O vídeo mostra a animação do grupo e, em seguida, é possível ver elas despencando direto para o fundo do buraco. As pessoas presentes no local entraram em desespero e fizeram o resgate sem a ajuda do corpo de bombeiros. Com informações do portal GShow.

Apesar da gravidade das imagens, ninguém se machucou. O registro foi feito pela adolescente Laura Oliveira, de 15 anos, filha de uma das mulheres que caiu no buraco. "Estávamos na casa da minha bisavó, em Alagoinhas, no interior da Bahia. Era aniversário de uma tia minha. Minhas tias e minha mãe estavam dançando, e ninguém imaginava que tinha uma fossa ali. Elas já tinham dançado ali em cima antes, mas não tinham caído. Aí, naquele momento, elas caíram, abraçadas", relembra a jovem.

VEJA MAIS

Os convidados da festa fizeram o resgate das sete mulheres em poucos minutos. "Elas ficaram lá dentro por uns 20 minutos. Não precisamos de ajuda de fora, de nenhum profissional, o povo da família ajudou todas a saírem. Tinha muito ferro ali, mas ninguém se machucou", acrescentou Laura.

As mulheres se reuniram após o incidente (Foto / Arquivo Pessoal)

De acordo com a jovem, o acidente ocorreu às 16h40 do dia 24. Ela postou o vídeo às 17h do mesmo dia e duas horas depois, o conteúdo já tinha mais de 2 milhões de visualizações. "Quando a fossa se abriu, eu fiquei muito nervosa, muito aflita. Na mesma hora, parei de gravar o vídeo e fui tentar salvar minha mãe. Quando elas saíram de lá de dentro, eu perguntei pra ela se podia postar o vídeo. Era uma forma de agradecimento a Deus. Foi um grande livramento", finaliza a adolescente.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)