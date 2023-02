Mulheres pisam em brasa durante desafio de coach; vídeo

Um grupo de mulheres foram filmadas pisando em brasas como forma de motivação. A proposta veio por meio de uma coach. O vídeo viralizou na internet nesta semana e tem gerado bastante repercussão. Isso porque a técnica, conhecida como Firewalking, tem riscos para além do físico.

Pela imagem, a coach encoraja outras mulheres que seguem em fila. Descalças, elas atravessam um caminho em chamas gritando palavras de ordem: "forte, corajosa, invencível, imbatível". Veja!

Nas redes sociais, a prática é criticada. Em uma página de notícia, um psicólogo identificado como Vinícius Branquinho (@vinicbranquinho) falou sobre os danos emocionais. “Olha gente, sou psicólogo, e está difícil defender coach. Sabe do que isso vai adiantar? Em quase nada. As pessoas voltam para o mesmo contexto, se frustram, não tem as ferramentas necessárias para lidar com a frustração, ficam encenando para si mesmas uma positividade que não existe. Esse discurso é perigoso, inclusive, destoa da realidade, pode agravar transtornos mentais (...) Procurem psicólogos de verdade, que trabalhem com ciência”, diz a postagem.

Outro internauta também rebateu a postagem. “E para ser forte, corajosa, invencível e imbatível precisa pisar em brasas quentes?”.

O que é o Firewalking?

O ato de pisar em chamas é uma técnica milenar e serve como rito de passagem ou demonstração de poderes. Alguns coaches usam o mecanismo para aumentar a força interior e gerar pessoas mais motivadas, como vendedores e de executivos.

Mas a brasa chega a queimar os pés?

Os que defendem a técnica dizem que a brasa não queima por trabalhar a mente. Mas não é bem assim! A própria física, por meio da Engenharia Física dos Fenômenos de Transportes, comprova a técnica, desde que a pessoa não vá nem lenta demais e nem rápida. A condutividade de calor na madeira, como o exemplo do vídeo, é baixa.